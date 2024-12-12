Предпринимателей города атомщиков приглашают принять участие в ярмарке «Новогодние зори»

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори сообщает о проведении 27 декабря ярмарки «Новогодние зори», которая состоится на площади им. А.С. Андрушечко.

Ассортиментный перечень продукции для реализации на ярмарке: новогодняя атрибутика; изделия декоративно-прикладного творчества; мёд и продукты пчеловодства; специи, сухофрукты, орехи; хлебобулочные и кондитерские изделия; молочная продукция; мясная продукция; рыбная продукция.

Заявки на участие принимаются до 19 декабря по адресу: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Пушнина, 12, 2-й этаж, а также по электронной почте: oerpr@pz-city.ru. Контактный телефон (815-32) 7-24-08.

Для участия в ярмарке заявителю необходимо предоставить заявление установленной формы с приложением следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, временное удостоверение личности, вид на жительство) (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

в) документ, подтверждающий регистрацию физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход;

г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с установленной формой (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).