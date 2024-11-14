Предпринимателей и некоммерческие организации Заполярья приглашают принять участие в XIV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова»

12 и 13 декабря в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоится XIV Международный форум Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова.

Главная тема встречи – «Человекоцентричная Арктика как приоритет», что подразумевает обеспечение устойчивого развития с фокусом на реализацию потребностей человека как движущей силы экономического роста и на вовлечение жителей всей страны в освоение макрорегиона. Главным вопросом мероприятия станет поиск путей достижения целей национального развития в Арктике.

В поддержку решения задачи форума на выставочной экспозиции будут представлены проекты регионов и разработки предприятий, направленные на реализацию экономического потенциала и повышение качества жизни населения.

Одним из результатов работы площадки станет проект резолюции с инициативами участников. Итоговая резолюция после дополнения в субъектах РФ будет направлена в федеральные органы власти.

Молодёжной площадкой форума станет просветительский, профориентационный проект «Встреча поколений», реализуемый Международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» МОО «Ассоциация полярников». В рамках мероприятия пройдёт один из этапов проекта, в нём примут участие 800 школьников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов.

Ознакомиться с программой форума и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия www.forumarctic.com.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, организатором мероприятия выступает МОО «Ассоциация полярников» при поддержке и участии обеих палат Федерального собрания РФ, Государственного совета РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Минвостокразвития России и других профильных министерств.

Фото (forumarctic.com): https://gov-murman.ru/info/news/