Предпринимателей и НКО Кольского Заполярья приглашают присоединиться к инициативе «Щедрый вторник»

28 ноября во всех регионах при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации пройдёт акция «Щедрый вторник» – всемирный день благотворительности. Основная цель – дать импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше представителей бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.

В России инициативу запустили в 2016 году. За это время к акции присоединилось почти 4500 организаций из многих регионов страны. Предпринимателей и жителей Кольского полуострова приглашают поддержать общественную инициативу.

Принять участие в проекте могут любые неполитические организации и частные лица. Заинтересованные свободны в выборе формата акции, целей и механизмов сбора помощи. Это может быть общественно полезное волонтёрское мероприятие, сбор пожертвований, онлайн-концерт, лекция и даже тематические посты в социальных сетях с хештегом #ЩедрыйВторник.

Проведение мероприятий планируется до 10 декабря.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, социальным предприятиям и компаниям области участие в проекте позволит обратить дополнительное внимание на свою деятельность, активизировать волонтерство среди сотрудников. Некоммерческие организации смогут использовать этот день для привлечения новых добровольцев, партнёров, а также средств.

Акцию «Щедрый вторник» и флешмоб «Неделя признаний» в России проводит команда благотворительного фонда «Культура благотворительности». Организаторы призывают рассказать о своих добрых делах, чтобы вдохновить других.

Поделиться информацией о своём событии можно на сайте проекта по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru