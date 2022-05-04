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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.22 14:00

Предпринимателей Кольского района приглашают на встречу с инвеступолномоченным

В четверг, 5 мая, в рамках проведения Дней предпринимательства Мурманской области в конференц-зале администрации Кольского района состоится встреча инвестиционного уполномоченного с субъектами малого и среднего предпринимательства. Начало в 15.00.

На встрече обсудят региональные и муниципальные меры поддержки бизнеса, актуальные проблемы и возможные пути их решения, а также пройдёт обсуждение вопросов в рамках свободного общения с участниками встречи.

Также в мероприятии примут участие представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Подробная программа Дней предпринимательства размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по ссылке.

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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