Предпринимателей Кольского района приглашают на встречу с инвеступолномоченным

В четверг, 5 мая, в рамках проведения Дней предпринимательства Мурманской области в конференц-зале администрации Кольского района состоится встреча инвестиционного уполномоченного с субъектами малого и среднего предпринимательства. Начало в 15.00.

На встрече обсудят региональные и муниципальные меры поддержки бизнеса, актуальные проблемы и возможные пути их решения, а также пройдёт обсуждение вопросов в рамках свободного общения с участниками встречи.

Также в мероприятии примут участие представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Подробная программа Дней предпринимательства размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по ссылке.