Предпринимателей Кольского Заполярья приглашают на подведение итогов уходящего года

\В Центре «Мой бизнес» 13 декабря состоится деловое мероприятие для предпринимательского сообщества Мурманской области «Бизнес-конференция 2024».

В рамках мероприятия запланированы подведение итогов работы инфраструктуры поддержки бизнеса и прогнозы на следующий календарный год, обсуждение основных тенденций поддержки и развития предпринимательства в регионе, где в формате живого диалога участники смогут пообщаться с представителями инфраструктуры поддержки бизнеса.

Также пройдёт торжественное награждение победителей конкурсов «Молодой предприниматель», «Предприниматель года», регионального этапа всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» и партнёров Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

На «Бизнес-конференцию 2024» необходима регистрация.

Мероприятие стартует 13 декабря в 12.30 в Центре «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1).

Организатор – региональный Центр поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/