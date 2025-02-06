Предпринимателей Кольского Заполярья приглашают принять участие в обучающей программе «Школа предпринимательства»

С 10 по 14 февраля в Центре «Мой бизнес» пройдёт обучающая программа «Школа предпринимательства», организуемая Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Программа предназначена для начинающих и действующих предпринимателей и направлена на оптимизацию бизнес-процессов компании за счёт системного масштабирования при помощи внедрения таких инструментов, как внутренний аудит текущих бизнес-процессов, исследование рынка, конкурентов, целевой аудитории и текущего пути клиента.

Со спикером программы – сотрудником Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированным тренером АО «Корпорация «МСП» Валерией Хориной - участники сформируют бизнес-идеи, оценят прибыльность бизнеса на ближайшие 6 месяцев, разработают маркетинговую стратегию, рассчитают экономику бизнеса и узнают о региональных и федеральных мерах поддержки.

По окончании программы будет вручен сертификат, подтверждающий прохождение обучения. Он необходим:

– для получения статуса социального предпринимателя;

– для получения финансовой поддержки в виде грантов;

– для получения социального контракта;

– при неуспешной сдаче тестирования для получения социального контракта сертификат действует в течение года.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке: https://www.xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/events/1385/

Обучающая программа стартует 10 февраля в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес». Очно, без возможности подключения к трансляции).