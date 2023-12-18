Предпринимателей Кольского Заполярья приглашают принять участие в XIII Всероссийской премии «Эксперт года 2024»

Ежегодная премия традиционно становится открытой площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни России, привлекает внимание к работе делового сообщества в регионах и в масштабе всей страны.

Победителей определит экспертный совет, лучших выберут в 20 номинациях, которые охватывают все сферы жизни каждого из регионов.

Заявки для участия в премии принимаются до 31 января 2024 года.

Заявка должна включать подробное описание проекта, который, по Вашему мнению, претендует на звание лучшего в своей области. Заявить на конкурс можно не только собственное творение, но и организацию или коллектив.

Региональное Минарктики приглашает к участию в премии выдающихся профессионалов своего дела, чтобы отметить значимые проекты, реализованные в рамках служебной деятельности и повлиявшие на развитие Мурманской области.

Авторы лучших проектов будут приглашены на торжественную церемонию вручения, которая состоится в апреле 2024 года.

Подать заявку на участие в премии «Эксперт Года 2024», а также ознакомиться с более подробной информацией о мероприятии можно на официальном сайте.

Участие в конкурсе бесплатное.

Фото: https://gov-murman.ru