Предпринимателей Мурманска приглашают на встречу с главой администрации и инвестиционным уполномоченным города Мурманска, приуроченную ко Дню российского предпринимательства

26 мая в рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоится встреча главы администрации Ю.В. Сердечкина и инвестиционного уполномоченного города Мурманска Р.Р. Синякаева с предпринимателями.

В ходе рабочей встречи предприниматели смогут задать интересующие вопросы в части муниципальных и региональных мер поддержки бизнеса, имущественных отношений, благоустройства, архитектуры, градостроительства и др.

Мероприятие состоится 26 мая в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

Предварительная регистрация по ссылке.

Узнать подробную информацию можно в комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска по телефону 45-94-75.