Предпринимателей Мурманской области познакомят с опытом создания и развития личного бренда

6 июня в мурманском Центре «Мой бизнес» (ул. Подстаницкого, 1) пройдёт очный семинар «Личный бренд предпринимателя».

Его проведёт бизнес-тренер, маркетолог, действующий предприниматель Евгения Рябова. Спикер расскажет о том, как начать «с нуля» развивать личный бренд и зарабатывать на этом.

В конце мероприятия каждый участник составит пошаговый план для развития личного бренда.

Начало в 10.00. Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

Фото: https://ip-ryabova-evgeniya-vladi.timepad.ru/event/2888183/?clckid=38ae1741