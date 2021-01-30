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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.21 09:30

Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в конкурсе «Экспортер года»

Центр поддержки экспорта Мурманской области объявил о начале приема заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года», направленном на стимулирование и развитие экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Заполярья.

«Работа Центра поддержки экспорта заключается не только в помощи компаниям выйти на международный рынок и достойно представлять свои услуги, но и в стимулировании предприятий малого и среднего бизнеса участвовать в различных конкурсах и заявлять о себе. Напомню, в прошлом году компания из Мурманской области вошла в число призеров всероссийского этапа конкурса» – отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

В ходе рассмотрения конкурсной документации члены экспертной комиссии определят победителей в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Экспортер года в сфере высоких технологий»; «Прорыв года»; «Экспортер года на международных электронных торговых площадках».

Как пояснил руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области Александр Буч, победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными дипломами и призами. Почетное награждение финалистов состоится 19 марта.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, заявки и документы на участие в конкурсе «Экспортер года» принимаются до 1 марта 2021 года включительно по адресу электронной почты: info@export51.ru. Полный перечень необходимых документов представлен на сайте Центра поддержки экспорта.

 

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