Предпринимателей Мурманской области приглашают на бесплатный курс по управлению командой

26 февраля стартует онлайн-курс для предпринимателей Мурманской области «Бизнес sMART: эффективное управление командой». Амбассадор проекта – Нинель Морозова (г. Москва), ректор Первого цифрового университета, основатель центра бизнес-продюсирования «Альфа Лица», федеральный эксперт по повышению профессиональной компетенции собственников и руководителей бизнеса.

Благодаря курсу участники смогут повысить эффективность ведения бизнеса. Обучение будет проходить в течение пяти недель, с 26 февраля по 2 апреля 2022 года, и включит 14 занятий, бизнес-игры и сессию «Вопрос-ответ».

В результате курса представители предпринимательства сформируют эффективную стратегию кратного увеличения прибыли за счёт системного подхода в управлении командой, научатся понимать психологию бизнеса на новом уровне, построят эффективную команду и смогут делегировать операционные задачи.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области участие бесплатное. Программа проекта и предварительная регистрация по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, тренинг-курс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Организатором выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным министерством развития Арктики и экономики при поддержке Первого международного цифрового университета.