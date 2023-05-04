Предпринимателей Мурманской области приглашают на обучение социальному предпринимательству

С 25 мая по 9 июня предприниматели смогут погрузиться в специфику социального бизнеса в рамках обучающей программы «Социальное предпринимательство – от идеи до бизнеса».

Участники узнают, как генерировать социально значимые идеи, рассмотрят правовое регулирование социального предпринимательства, сходства и отличия от других видов деятельности, основные его сферы в России и Мурманской области, а также увидят конкретные примеры социального бизнеса.

Большой блок программы будет посвящён бюджетному маркетингу. Эксперты расскажут об эффективных методах управления социальными проектами, разберут личный бренд социального предпринимателя. Вместе с тренерами обучающиеся сформируют УТП (уникальное торговое предложение), отработают навыки продаж и PR-менеджмента.

Помимо этого, часть программы будет уделена финансовому моделированию и планированию, инвестиционному анализу, поиску финансирования проекта и получению грантовой поддержки до 1 млн рублей на развитие социального бизнеса.

Программа будет проводиться в двух форматах – очно с возможностью просмотра онлайн-трансляции, а также через онлайн-платформу pruffme.com.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Подробнее о программе можно узнать по телефону +7 (912) 863-33-54.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и проходит в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru