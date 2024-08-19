Предпринимателей Мурманской области приглашают на тренинг «Первые продажи»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает всех действующих предпринимателей, а также тех, кто только планирует создать свой бизнес или уже имеет идею, на информативный и полезный тренинг, посвящённый одной из ключевых тем для любого бизнеса – воронке продаж.

Мероприятие состоится 24 сентября в 11.00 в Мурманске на базе Центра «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1). Тренинг будет проводиться в очном формате, без возможности подключения к трансляции. Необходима обязательная регистрация.

На мероприятии расскажут: что такое воронка продаж и как её настроить; какие инструменты первых продаж помогут привлечь клиентов; как анализировать и оптимизировать каждый этап воронки продаж.

Спикер – сертифицированный тренер АО Корпорации «МСП» Валерия Хорина.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, тренинг разработан Корпорацией МСП и организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/