Предпринимателей Мурманской области приглашают обсудить вопросы поддержки и возможностей для развития бизнеса на встрече с Корпорацией МСП

27 сентября в 15.00 на площадке Центра «Мой бизнес» состоится открытый диалог с участием генерального директора АО «Корпорация «МСП» Александра Исаевича, представителей Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, бизнес-объединений и предпринимательского сообщества.

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане Мурманской области.

В ходе мероприятия генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич представит цифровые инструменты и сервисы, а также возможности для бизнеса, которые сейчас предлагает федеральное ведомство.

Напомним, что «Корпорация «МСП» — федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», она помогает бизнесу получить дополнительное финансирование, найти новые рынки сбыта и настроить диалог с государством.

Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес. С помощью платформы можно получить доступ ко всем необходимым для бизнеса сервисам и мерам поддержки.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономии Мурманской области, формат встречи также предполагает открытый диалог с предпринимателями и самозанятыми региона.

Мероприятие стартует 27 сентября в 15.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес» - очно, без возможности подключения к трансляции).

Для участия необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке.