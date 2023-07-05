Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в бизнес-премии «Герои Городов»

Всероссийская бизнес-премия «Герои Городов» вручается предпринимателям за лучшие проекты, которые повышают качество жизни граждан.

Принять участие могут: проекты любого масштаба и типа (как проекты по созданию объектов инфраструктуры, так и городские инициативы, масштабные социокультурные программы и события, проекты сохранения культурного наследия и другие); проекты, реализованные с 2020-го по 2022 год (объекты в стадии реализации тоже могут принять участие, тогда в качестве проекта рассматривается реализованный этап/очередь); индивидуальные предприниматели, коммерческие или некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, заявки можно подать по ряду номинаций в области жилищных условий, культуры, цифровых продуктов и сервисов, экологии, индустрии гостеприимства и других до 15 июля 2023 года.

Премия проходит при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», Школы управления «Сколково», Корпорации «МСП», компании «VK» и Развивай.рф.

Более подробная информация об участии в премии размещена по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru