Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в дискуссии на тему семейного бизнеса

Торгово-промышленная палата Мурманской области совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Опора России» и Центром «Мой бизнес» организуют панельную дискуссию «Семейный бизнес на Севере: миф или реальность?». Предпринимателей Кольского Заполярья приглашают принять в ней участие.

Мероприятие пройдёт с участием владельцев бизнеса, экспертов и представителей предпринимательского сообщества. Это возможность обменяться опытом и обсудить стратегии устойчивого развития семейных предприятий.

«Семейный бизнес на Севере – это не только экономический ресурс, но и культурный код региона. Наша задача – помочь предпринимателям сохранить традиции, адаптировать их к современным вызовам и вовлечь молодежь в развитие дела», – подчеркнула заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Интерактивная панельная дискуссия состоится 16 мая в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (Центр «Мой бизнес»). Мероприятие пройдёт в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

Регистрация доступна по ссылке.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Центр «Мой бизнес» осуществляет поддержку предпринимателей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/