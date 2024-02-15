Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Золотой Меркурий»

Торгово-промышленная палата Мурманской области информирует о старте регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе предприятия-экспортеры и семейные предприятия.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, отбор участников осуществляется по трём основным номинациям, внутри каждой есть направления, а также специальные номинации.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 марта 2024 года в ТПП Мурманской области по электронной почте: ncci@ncci.ru.

Участие в конкурсе бесплатное.

Информация о конкурсе и преимуществах победителей размещена в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.