Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в обучающей программе «Школа предпринимательства»

С 25 по 29 ноября в Центре «Мой бизнес» пройдёт обучающая программа «Школа предпринимательства», организуемая Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа предназначена для начинающих и действующих предпринимателей и направлена на оптимизацию бизнес-процессов компании за счет системного масштабирования при помощи внедрения таких инструментов, как внутренний аудит текущих бизнес-процессов, исследование рынка, конкурентов, целевой аудитории и текущего пути клиента.

По окончании прохождения обучающей программы участники сформируют бизнес-идеи, оценят прибыльность бизнеса на ближайшие 6 месяцев, разработают маркетинговую стратегию, рассчитают экономику бизнеса, получат информацию о региональных и федеральных мерах поддержки и получат сертификат, подтверждающий обучение.

Данный сертификат необходим:

для получения статуса социального предпринимателя;

для получения финансовой поддержки в виде грантов;

для получения социального контракта;

при неуспешной сдаче тестирования для получения социального контракта, сертификат действует в течение года.

Спикер – Валерия Хорина, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.

Обучение стартует 25 ноября в 12.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес» -очно, без возможности подключения к трансляции).