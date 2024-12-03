Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в семинаре «Повышение безопасности и надёжности IT-инфраструктуры»

В Мурманске продолжатся цикл семинаров и вебинаров об основах ведения предпринимательской деятельности в рамках применения IT-технологий. Программа нацелена на обучение начинающих и действующих предпринимателей, желающих развить и масштабировать своё дело.

В среду, 4 декабря, на семинаре «Повышение безопасности и надёжности IT-инфраструктуры» директор IT-компании ООО «Фейс Икс» Александр Корнилов расскажет о современных подходах к обеспечению информационной безопасности и надёжности корпоративных систем. Участники узнают, как защитить данные компании, снизить риски кибератак, организовать резервное копирование и обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры.

Семинар стартует 4 декабря в 14.00 в Центре «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1).

Регистрация на семинар доступна по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, цикл семинаров и вебинаров об основах ведения предпринимательской деятельности в рамках применения IT-технологий организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа направлена на развитие малого и среднего бизнеса в Мурманске, в удалённых населённых пунктах и военных гарнизонах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/