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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 17:00

Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в семинаре «Повышение безопасности и надёжности IT-инфраструктуры»

В Мурманске продолжатся цикл семинаров и вебинаров об основах ведения предпринимательской деятельности в рамках применения IT-технологий. Программа нацелена на обучение начинающих и действующих предпринимателей, желающих развить и масштабировать своё дело.      

В среду, 4 декабря, на семинаре «Повышение безопасности и надёжности IT-инфраструктуры» директор IT-компании ООО «Фейс Икс» Александр Корнилов расскажет о современных подходах к обеспечению информационной безопасности и надёжности корпоративных систем. Участники узнают, как защитить данные компании, снизить риски кибератак, организовать резервное копирование и обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры.  

Семинар стартует 4 декабря в 14.00 в Центре «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1).

Регистрация на семинар доступна по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, цикл семинаров и вебинаров об основах ведения предпринимательской деятельности в рамках применения IT-технологий организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа направлена на развитие малого и среднего бизнеса в Мурманске, в удалённых населённых пунктах и военных гарнизонах.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
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Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
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VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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