Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в вебинаре «Оптимизация расходов на оборудование и расходные материалы»

В Мурманске стартовал цикл семинаров и вебинаров об основах ведения предпринимательской деятельности в рамках применения IT-технологий. Программа нацелена на обучение начинающих и действующих предпринимателей, желающих развить и масштабировать свое дело.

27 ноября, в среду, на вебинаре «Оптимизация расходов на оборудование и расходные материалы» эксперты расскажут о современных подходах к снижению затрат на оборудование и расходные материалы для бизнеса. Участники узнают, как выбирать оборудование с учетом долгосрочной окупаемости, оптимизировать закупки, эффективно управлять расходами и взаимодействовать с поставщиками.

Вебинар стартует в 14.00 в онлайн-формате, запись не предусмотрена.

Регистрация на вебинар доступна по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, цикл семинаров и вебинаров об основах ведения предпринимательской деятельности в рамках применения IT-технологий организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа направлена на развитие малого и среднего бизнеса в Мурманске, в удаленных населенных пунктах и военных гарнизонах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/