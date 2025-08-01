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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 16:00

Предпринимателей Мурманской области приглашают стать партнёром Единой карты жителя и программы лояльности «Привет!»

Предпринимателям Мурманской области открываются новые возможности для развития собственного бизнеса и привлечения клиентов благодаря Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ), реализуемой на базе платежной системы «Мир».

«Партнёрами Единой карты жителя в Мурманской области являются более 100 местных организаций, которые предоставляют держателям услуги на особых условиях. Это важная для нас цифра, свидетельствующая о востребованности и популярности проекта. Всем им доступны возможности программы лояльности платежной системы «Мир» для развития своего бизнеса», — сообщила руководитель проекта, начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Елена Кронова.

«Компании могут присоединиться к проекту «Единая карта жителя Мурманской области» автоматически с помощью программы лояльности «Привет!». Участие в проекте позволит предпринимателям не только привлекать новых клиентов, но и укреплять лояльность постоянных, увеличивать выручку и средний чек, а также повышать узнаваемость своего бренда. Благодаря гибкости нашей программы лояльности партнёры могут самостоятельно устанавливать условия участия в акциях, адаптируя их под свои задачи, например, сезонные особенности региона. Кроме того, мы также оказываем поддержку в информировании о выгодных предложениях участников проекта через собственные коммуникационные каналы, что помогает бизнесу существенно сократить расходы на рекламное продвижение своих продуктов и услуг», − сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.

Чтобы стать партнёром ЕКЖ и участником программы лояльности «Привет!», компании или организации необходимо заполнить анкету для получения доступа на сайте https://vamprivet.ru/for-partners/register/, а после оформить заявление, войдя в «личный кабинет» партнёра.

Если у вас есть квалифицированная электронная цифровая подпись (ЭЦП), то заявление можно подписать с её помощью и приложить его к заявке. Если ЭЦП нет, то необходимо распечатать и подписать заявление, а затем отсканировать и приложить его к заявке. Статусы согласования заявки можно проверить также в «личном кабинете».

Время ожидания согласования заявки составляет от 5 до 10 рабочих дней (ее согласовывает Национальная система платежных карт (НСПК является оператором платёжной системы «Мир» и ваш банк-эквайрер). Если вы не использовали ЭЦП, то после согласования заявки, необходимо направить подписанный оригинал заявления в АО «НСПК» «Почтой России» по адресу: Москва, ул. Большая Татарская, 11а или по электронному документообороту — оператор ЭДО «Такском».

Кроме этого, компании или организации необходимо предоставить разрешение на использование товарного знака (логотипа). Это требуется для размещения вашего товарного знака (логотипа) на сайте vamprivet.ru и в других каналах коммуникаций для успешного продвижения товара или услуг.

«Добавлю, что подключение к программе лояльности осуществляется через «личный кабинет», не занимает много времени и не требует дополнительных затрат на доработку кассы или обучение кассиров – всё происходит автоматически», − отметила Мария Точилова.

Заявка на запуск акции в «личном кабинете» партнёра на сайте vamprivet.ru рассматривается до 5 рабочих дней.

Напомним, Единая карта жителя Мурманской области реализуется в рамках стратегии развития региона «На Севере – жить!». Её держателями уже стали 113230 человек.

Служба поддержки программы лояльности «Привет!»: адрес электронной почты - ams_support@nspk.ru, сайт: https://vamprivet.ru/for-partners/

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551146/#&gid=1&pid=1

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