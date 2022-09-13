Предпринимателей, ориентированных на новые рынки сбыта, приглашают на мастер-класс по росту малого бизнеса

15 сентября в Мурманской области стартует двухмесячный обучающий онлайн-курс в рамках проекта «Акселератор роста малого бизнеса». Он начнётся с офлайн-тренинга, который проведёт известная отельер и ресторатор Елена Маньенан. Она поделится секретами достижения успеха, позволившими ей популяризировать самые отдалённые уголки центральной России, а также личной историей побед и преодоления трудностей.

К участию приглашают предпринимателей и авторов проектов, ориентированных на новые регионы и рынки сбыта, собственников малых компаний с амбицией роста, владельцев бизнеса для города, а также всех желающих больше узнать о росте малого бизнеса.

Спикер является автором множества ярких проектов, среди которых русско-французский отель-ресторан в Плёсе, арт-пространства и эко-хозяйство в Ивановской области, ряд объектов на Владимиро-Суздальской земле.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики, созданные ею туристические проекты стали точкой притяжения гостей из десятков различных стран мира, отмечены визитами Президента России, руководителями традиционных конфессий России, видными политиками, бизнесменами, деятелями культуры.

Мастер-класс состоится 15 сентября, начало в 10.00.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр «Мой Бизнес».

Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru