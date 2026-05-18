Предпринимателей приглашают на расширенную встречу с главой города Мурманска
22 мая в 11.00 в рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоится расширенная встреча предпринимателей с главой города Мурманска Иваном Лебедевым по вопросам поддержки бизнеса.
В мероприятии примут участие представители Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области, бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки бизнеса региона.
Участники смогут задать интересующие вопросы в части муниципальных и региональных мер поддержки бизнеса, имущественных отношений и другие.
Встреча состоится в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 88.
Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по телефону (8152) 45-94-75.
