Предпринимателей приглашают принять участие в круглом столе «Развитие Северного дизайна»

28 ноября в рамках VII Всероссийского форума с международным участием «Креативные индустрии арктического региона: опыт и перспективы развития» состоится круглый стол «Мой бизнес. Развитие Северного дизайна» для предпринимателей региона, заинтересованных в сотрудничестве и развитии регионального кластера Северного дизайна.

Участники мероприятия, чей бизнес связан с дизайном товаров от ремесел до промышленного дизайна, творчеством и искусством, смогут обсудить актуальные вызовы и возможности среды, поделиться опытом, выявить возможности для взаимодействия, сформировать перечень действий и мероприятий, реализация которых может способствовать развитию предприятий дизайн-индустрии Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, круглый стол будет проходить в интерактивном формате: работа в малых группах, общая дискуссия в рамках единого сценария, что позволит каждому участнику быть услышанным, учесть все разнообразие мнений и идей.

Дата и место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а (4-й этаж), Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

Регистрация до 22 ноября по ссылке.

Мероприятие организовано Центром кластерного развития Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/