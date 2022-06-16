Предпринимателей приглашают в «Арктический акселератор»: образовательная программа поможет запустить технологический бизнес

Начинается приём заявок в «Арктический акселератор»: его участники под руководством опытных кураторов смогут запустить свой собственный технологический бизнес, представить его инвесторам и получить возможность пилотирования на площадках крупнейших предприятий Мурманской области.

«Арктический акселератор» — это образовательная онлайн-программа, которую организует Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области. Проект поддержан Правительством Мурманской области и региональным Министерством развития Арктики и экономики. Акселератор предназначен как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, которые создают уникальные технологические решения, существенно изменяющие привычные действия в самых разных сферах – от крупного промышленного производства до организации быта.

Кольское Заполярье привлекает предпринимателей со всей России. Регион активно развивается, в Мурманской области созданы благоприятные условия для масштабирования инновационных технологий. В приоритете «Арктического акселератора» основатели проектов, планирующие свою работу в Арктической зоне РФ.

Учитывая социально-экономическую специфику региона, в акселератор приглашаются проекты по следующим направлениям:

Трек: Биотехнологии, здоровьесбережение и медицина.

Трек: Промышленные технологии и энергетика.

Трек: Цифровые технологии.

Трек «Юный инноватор».

Отметим, трек «Юный инноватор» предназначен для участников 13-18 лет. Школьники наравне со взрослыми смогут пройти образовательный курс и по итогам обучения предложить свой проект. Участники, дошедшие до конца, получат сертификат об окончании курса технологического предпринимательства и призы от Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Приём заявок на участие в программе стартовал 15 июня на сайте https://accelerator.mribi.ru/.

На первом этапе участники пройдут онлайн-обучение под руководством опытных кураторов – предпринимателей и инвесторов. Часть заданий проверит Александр Румянцев – Венчурный инвестор №1 в России за 2016, 2017 и 2018 годы. Кураторы будут консультировать учеников, проверять задания и ставить баллы, которые влияют на рейтинговую таблицу. Таким образом, участники курса, соревнуясь между собой, будут изучать основы предпринимательства, тестировать гипотезы, искать ресурсы для их реализации, просчитывать финансовую модель, готовить предложение для инвесторов, воплощая в реальность свои бизнес-идеи.

По итогам обучения кураторы отберут проекты с высоким рейтингом и потенциалом коммерциализации в области развития АЗРФ. Они смогут принять участие в полуфинальной инвестиционной сессии, которая пройдет в сентябре. Авторы лучших проектов получат приглашение на «Арктический инновационный форум», который пройдет в Мурманске в октябре 2022 года. Для них это станет уникальной возможностью найти партнеров для развития новых моделей инновационной деятельности и заключить соглашение с крупнейшими предприятиями региона на пилотное внедрение инновационной технологии. Авторы лучших проектов получат денежные призы от организаторов и подарки от партнеров мероприятия.

«Мы хотим помочь командам с инновационными решениями совершить прорыв. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы. Арктическая зона активно развивается и привлекает новых резидентов. В текущих условиях, когда из страны уходят западные поставщики программ и оборудования, перед нами открыты новые возможности – для импортозамещения, развития ИТ-отрасли. Мы видим большой потенциал для нашего региона, поэтому ставим перед собой задачу всячески поддерживать региональный инновационный бизнес для того, чтобы предприниматели могли воспользоваться этой ситуацией и открыть для себя окно новых возможностей», – отметила Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.

Арктика – самая большая свободная экономическая зона в мире, где действует суперльготный режим для развития бизнеса. Резидентам Арктической зоны предоставляются льготы по федеральным, региональным и местным налогам, а также действуют пониженные тарифы страховых взносов. На сегодняшний день в АЗРФ входят 152 резидента из Мурманской области, которые создали более 5336 новых рабочих мест. Основной запуск проектов намечен предприятиями на 2023-2024 годы.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» выступает в качестве регионального центра поддержки инновационных проектов, консультирует по вопросам патентования, получения финансовой поддержки на региональном и федеральном уровнях, а также содействует начинающим инноваторам в поиске инвесторов, заполнении заявок в Фонды финансирования и развития (Фонд содействия инновациям, Фонд Сколково), подготовке проектов к практическому внедрению в реальный сектор экономики и проведению переговоров с промышленными партнерами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/