Предпринимателей региона приглашают на мастер-класс по эффективной презентации

14 декабря в Центре «Мой бизнес» Мурманска состоится мастер-класс «Эффективная презентация». Участники разберут структуру эффективной презентации своих товаров и услуг, научатся грамотно заявлять о себе как о специалисте, получат навыки по созданию презентации в специальных программах и обратную связь от тренера.

Мастер-класс будет полезен всем, кто начинает свой путь в бизнесе, кто хочет презентовать себя аудитории и развивает или планирует развивать личный бренд.

Мероприятие пройдёт 14 декабря в 16.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр «Мой Бизнес». Обязательна регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru