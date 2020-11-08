Предпринимателей региона приглашают на онлайн-тренинг с участием федеральных экспертов «Шаг за шагом ReStart»

Запустить или перезагрузить свой бизнес предпринимателям Заполярья поможет пятидневный тренинг-интенсив «Шаг за шагом ReStart». Он пройдёт в онлайн-формате с 16 по 20 ноября и будет полезен как начинающим, так и уже опытным представителям индустрии.

Мероприятия пройдут при поддержке Центра поддержки предпринимательства Мурманской области «Мой бизнес».

Образовательная программа реализуется в Мурманской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В числе спикеров – известные федеральные эксперты в сфере предпринимательства, e-commerce, интернет-бизнеса, туризма, digital-маркетинга: Ирина Яшина – управляющий портфелем фонда «The Untitled ventures», стартап-консультант, соорганизатор сообщества «WeVenture»; Сергей Музжавлёв – директор по инновациям Центра развития регионального туризма; Игорь Трофимов – креативный директор и сооснователь employer-брендингового агентства «Makelove»; Иван Бортников – сооснователь и коммерческий директор маркетплейса авторских туров «You Travel me»; Мария Ярцева – генеральный директор рекламного агентства «МЕДИАПРОЕКТ»; Вазген Аветисян – генеральный директор, управляющий Центра развития регионального туризма, кандидат экономических наук; Ренат Янбеков – директор «NÉRPA agency» (партнеры «TikTok»); Андрей Кирюшкин – директор по маркетингу «Преактум», создатель систем по привлечению клиентов для B2B и другие.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, на каждой сессии участники получат возможность проработать со спикерами свои идеи, а интенсив даст им конкретные инструменты для анализа и разработки реальных проектов. Результатом работы акселератора станет новая идея, направление, проект или бизнес-решение с пошаговым планом реализации.

Участников ждут ежедневные двухчасовые лекции. Мероприятие бесплатно, количество мест ограничено, обязательна предварительная регистрация. Предприниматели сферы туризма могут пройти ее по ссылке. Интернет-предприниматели могут зарегистрироваться здесь.