Предпринимателей региона приглашают на семинар «Как успеть всё и даже больше: личная эффективность и тайм-менеджмент»

25 августа в Центре «Мой Бизнес» пройдёт семинар «Как успеть всё и даже больше: личная эффективность и тайм-менеджмент». Его организует Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным Министерством развития Арктики и экономики.

Участники семинара получат ответы на актуальные вопросы и узнают об инструментах, повышающих KPI сотрудников и компании: почему высокая личная эффективность и продуктивность работы компании – единственный способ пережить тяжелые времена? как выйти на целевые показатели работы? 6 способов повысить самоотдачу сотрудников и найти время для самого важного; технология «Восемь за шесть» – ключевая технология для достижения целевых показателей; электронные инструменты для повышения личной эффективности – обзор лучших программ и приложений.

Спикер проекта – Сергей Семёнов, директор ООО «Эксперт-Маркетинг»; консультант в сфере маркетинга, продаж и переговоров; победитель II сезона Лиги Лекторов 2022 г.; лучший бизнес-тренер 2019 - 2021 гг. по версии журнала «Управление персоналом» и национальной премии «Капитаны Российского бизнеса».

Семинар пройдет с 14.00 до 17.00 в онлайн-формате. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Семинар реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.