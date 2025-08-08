Предпринимателей региона приглашают на VI Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир»

С 18 по 23 сентября в Кисловодске состоится VI Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир», в рамках которого пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир.

Фестиваль «Заповедный сувенир» – это уникальная площадка для демонстрации достижений народных мастеров и предпринимателей, работающих в сфере художественных промыслов. Он предоставляет возможность не только представить свою продукцию широкой аудитории, но и наладить деловые контакты с партнёрами из разных регионов России.

Участие в выставке-ярмарке – это шанс заявить о себе, расширить географию продаж и получить ценную обратную связь от покупателей. Гости фестиваля смогут познакомиться с разнообразием сувенирной продукции, отражающей культурное наследие народов России, и выбрать уникальные подарки для себя и своих близких.

Деловая программа фестиваля ориентирована на решение актуальных вопросов развития отрасли. Эксперты и практики поделятся опытом продвижения сувенирной продукции, расскажут о новых трендах в онлайн-маркетинге и эффективных стратегиях повышения конкурентоспособности.

Подробная информация о фестивале и конкурсе находится на официальном сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551540/#&gid=1&pid=1