Предпринимателей региона приглашают обсудить юридические аспекты креативных индустрий

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоится круглый стол «Юридические аспекты креативных индустрий».

Мероприятие станет дискуссионной площадкой, которая соберёт представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертов в этой области. Участники смогут обсудить вопросы развития творческого предпринимательства в регионе, обменяться опытом, а также познакомиться с мерами поддержки, которые можно получить для развития и масштабирования бизнеса. Также на мероприятии расскажут об изменениях законодательства в сфере креативных индустрий.

Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67ff958d02848fa2f572a9c9/.

Круглый стол «Юридические аспекты креативных индустрий» пройдёт в очном формате 30 апреля в 14.30 в Центре «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/