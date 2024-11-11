Предпринимателей региона приглашают принять участие в обучающем семинаре «Региональные бренды России – новые точки роста»

5 декабря в Центре управления регионом состоится обучающий семинар по вопросам регистрации и использования товарного знака «Региональные бренды России – новые точки роста», организуемый Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

В рамках мероприятия эксперты Роспатента и Федерального института промышленной собственности простым языком расскажут об интеллектуальной собственности в целом и о таких объектах, как географическое указание и наименование места происхождения товара.

Семинар будет полезен товаропроизводителям, научным работникам, преподавателям и другим заинтересованным лицам в ходе которого участники узнают:

- о конкурентных преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений;

- об отличиях между географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

- о том, как правильно подать заявку на регистрацию географического указания и наименования места происхождения товара, в том числе в электронном виде;

- о пошлинах за регистрацию географического указания и наименования места происхождения товара, а также льготах по их уплате;

- о мировом опыте использования географического указания и наименования места происхождения товара, трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России;

- охраняемых объектах ИС (изобретения, программы, товарные знаки), правилах правовой охраны и защиты прав.

Семинар стартует 5 декабря в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5, зал «Цифра», Центр управления регионом.

Количество мест ограничено, участие бесплатное.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/