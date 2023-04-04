Предпринимателей региона приглашают принять участие в тренинге «Генерация бизнес-идеи».

Спикер – Александра Воложинова, сертифицированный тренер по обучающим программам АО «Корпорация «МСП», – поможет участникам понять, как найти успешную идею для бизнеса, каким критериям она должна соответствовать и как оценить возможность её реализации.

Занятие состоится 20 апреля в 11.00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж). Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Обучающее мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».