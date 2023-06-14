Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 17:30
Предпринимателей региона приглашают принять участие в тренинге «Генерация бизнес-идеи»
В июне для предпринимателей Мурманской области в региональном Центре занятости населения состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи». Участники тренинга смогут найти успешную идею для бизнеса, разобраться каким критериям она должна соответствовать и как оценить возможность её реализации.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, тренинг подходит как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто хочет начать своё дело, но среди огромного количества бизнес-идей затрудняется с определением самой жизнеспособной из задуманных.
Мероприятие состоится 23 июня в 14.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 48. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Фото: https://gov-murman.ru
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