Предпринимателей региона приглашают принять участие в тренинге «Генерация бизнес-идеи»

27 февраля в Центре «Мой бизнес» состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи», организованный Центром поддержки предпринимательства Мурманской области. Участники научатся находить успешные идеи для бизнеса, смогут разобраться, каким критериям она должна соответствовать и как оценить возможность ее реализации.

Тренинг подходит как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто хочет начать своё дело, но среди огромного количества бизнес-идей затрудняется с определением самой жизнеспособной из задуманных.

Мероприятие стартует 27 февраля в 11.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой бизнес», ул. Подстаницкого, 1. Регистрация по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, тренинг «Генерация бизнес-идеи» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru