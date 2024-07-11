Предпринимателей региона приглашают вступить в «Клуб экспортёров Мурманской области»

На базе регионального Центра поддержки экспорта идёт приём заявок от экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих вступить в «Клуб экспортёров Мурманской области». Это новая деловая площадка для общения, обмена опытом по ведению экспортной деятельности.

Деятельность клуба направлена на создание благоприятных условий для продвижения товаров и услуг предприятий Мурманской области на внешних рынках.

Отметим, процедура вступления в региональный «Клуб экспортёров» простая: заинтересованным предпринимателям необходимо представить анкету с информацией о компании на электронную почту Центра поддержки экспорта Мурманской области: info@export51.ru.

Членство в клубе бесплатное и добровольное. Вступить в него могут индивидуальные предприниматели и компании региона, поставляющие свою продукцию или услуги на международные рынки или планирующие начать экспортную деятельность. Встречи клуба будут проходить на регулярной основе в различных форматах: оффлайн и онлайн.

Вопросы принимаются по телефонам: +7 (8152) 56-79-97 и +7 (8152) 48-65-37.

Ознакомиться с подробной информацией и положением о «Клубе экспортёров» можно на сайте Центра в разделе «Экспортерам».

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru