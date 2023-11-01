Предпринимателей Заполярья приглашают изучить «Точки роста» для бизнеса

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт акселерационную программу «Точки роста», на которой действующие предприниматели узнают, как масштабировать свой бизнес и увеличить доход. Программа будет проходить при поддержке спикеров-экспертов и успешных предпринимателей федерального масштаба с 11 ноября по 2 декабря в очно-дистанционном формате.

Принять участие смогут предприниматели из Мурманска и области.

В рамках программы состоятся девять занятий: три очных, шесть в формате онлайн. Участники проанализируют слабые места и найдут точки роста для бизнеса, построят успешную модель для развития и масштабирования своего дела путём освоения современных инструментов и приобретения необходимых знаний и навыков.

Все участники программы, полностью прошедшие обучение, получат образовательный документ установленного образца о прохождении акселерационной программы для предпринимателей «Точки роста».

Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

Обучение проводится региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru