Предпринимателей Заполярья приглашают на мастер-класс по предметной фотосъёмке

Он будет полезен всем, кто занимается продажей и рекламой товаров онлайн: от руководителей крупных предприятий до самозанятых мастеров ручной работы.

На занятии рассмотрят теоретические основы фотографии, вопросы создания «продающих» снимков без значительных вложений в профессиональное оборудование, основы подготовки к съёмке, обработки фото, а также вопросы организации фотостудии в домашних условиях.



Участники смогут попрактиковаться и получить разбор своих фотографий. Для участия достаточно иметь базовые навыки и любой смартфон с камерой или фотоаппарат.

Занятие пройдёт 12 ноября в 13.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр «Мой бизнес». Обязательна регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru