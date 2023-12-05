Предпринимателей Заполярья приглашают принять участие в конкурсе российских брендов «Знай наших»

Стартовал второй сезон конкурса новых отечественных брендов «Знай наших». Его цель – поддержать развитие перспективных брендов, созданных и продвигаемых отечественным бизнесом во всех регионах страны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 15 января 2024 года включительно по пяти номинациям: продукты питания; потребительские товары; креатив; информационные технологии; высокие технологии.

«Мы рассчитываем увидеть новые бренды Мурманской области. Условия участия не меняются с первого сезона – проект нацелен на поддержку малых и средних предприятий; предпринимателей, которые успешно работают в своем регионе, с локализацией производства не менее 30%, а также компаний, которые демонстрируют рост продаж, но нуждаются в определенной помощи, направленной на возможность «подсветить» свой бренд, чтобы выйти на новый уровень и повысить свою популярность», – поделилась министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Для участия в конкурсе необязательно иметь торговую марку или товарный знак, поскольку понятие «бренд» шире, чем зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Наличие таковых не является обязательным условием для участия в конкурсе.

Основатели брендов-победителей получат продвижение своих товаров на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа. Также предусмотрена поддержка и продвижение от партнеров конкурса.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс лучших отечественных брендов проводится в России второй раз. В первом сезоне от предприятий Мурманской области поступило 28 заявок. На основе экспертной оценки от нашего региона финалистами конкурса были признаны 6 предпринимателей – представителей местных брендов.

Более подробная информация и положение о конкурсе на официальном сайте.

Фото: https://gov-murman.ru