Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 11:00
В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. Обращения можно направлять через «Сервис 360°» на сайте корпорации или через цифровую платформу МСП.РФ.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, содействием по её обеспечению занимается Корпорация МСП.
Предприниматели — поставщики по 223-ФЗ смогут получить поддержку в условиях частичной мобилизации
Корпорация МСП начала прием обращений от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ в условиях частичной мобилизации.
В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. Обращения можно направлять через «Сервис 360°» на сайте корпорации или через цифровую платформу МСП.РФ.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, содействием по её обеспечению занимается Корпорация МСП.
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Последние комментарии
Татьяна
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