Предприниматели — поставщики по 223-ФЗ смогут получить поддержку в условиях частичной мобилизации

Корпорация МСП начала прием обращений от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ в условиях частичной мобилизации.

В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. Обращения можно направлять через «Сервис 360°» на сайте корпорации или через цифровую платформу МСП.РФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, содействием по её обеспечению занимается Корпорация МСП.