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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 17:05

Предприниматели флотской столицы готовы переориентироваться, чтобы вписаться в требования закона «о наливайках»

Главной темой рабочей встречи, которую глава муниципалитета Владимир Евменьков провёл с предпринимателями ЗАТО, стал закон, ограничивающий розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области.

Закон о так называемых «наливайках» депутаты регионального парламента приняли в конце июня. Документ запрещает продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов, детских и спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров.

Кроме того, точки общественного питания, где продают алкоголь, дифференцированы по площади торговых залов. Для населённых пунктов с численностью населения более 20 тысяч человек – именно к этой категории городов относится Североморск - обязательная площадь для обслуживания посетителей должна составлять не менее 50 квадратных метров. Документ также запрещает продажу пива и пивных напитков на розлив в тару в заведениях площадью менее 65 «квадратов».

Закон вступает в силу с 1 октября этого года. В ЗАТО под его действие попадает 26 объектов. Сейчас одна из главных задач, поставленных губернатором,  - разработать меры поддержки предпринимателей, которые дадут им возможность переформатировать бизнес. Во флотской столице в этом направлении ведётся активная работа.

- Позиция ясна. С нашей стороны мы привлечём к этой работе органы внутренних дел, чтобы ограничения, которые вводятся законом, были строго соблюдены. Работу в этом направлении я обещаю, как и обещаю, что высказанные представителями бизнеса конструктивные предложения, идеи и пожелания постараюсь защитить на областном уровне. Предпринимателям, которые попали под действие нового закона, должна быть оказана поддержка, - сказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

- Сегодня в рамках состоявшейся встречи с предпринимательским сообществом в формате круглого стола были сформированы направления, по которым мы будем действовать, чтобы прийти к исполнению данного закона. Время, чтобы проработать  все вопросы, есть. Это важно и для города, и для экономики в целом – дать возможность бизнесу переориентироваться, -  отметила врио начальника отдела экономического развития администрации муниципалитета Ольга Закорецкая.

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