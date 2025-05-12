Предприниматели города Мурманска приглашаются на расширенную встречу по вопросам поддержки бизнеса
15 мая в 14.00 в рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоится расширенная встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса.
В мероприятии примут участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области, представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки бизнеса региона.
В ходе рабочей встречи предприниматели смогут задать интересующие вопросы в части муниципальных и региональных мер поддержки бизнеса, имущественных отношений и др.
Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5, Центр управления регионом.
Предварительная регистрация по ссылке.
Узнать подробную информацию можно в комитете по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска по телефону (8152) 45-94-75.