Предприниматели и организации могут рассчитывать на федеральные меры поддержки – Андрей Чибис

До 1 миллиона рублей получат предприниматели, ведущие деятельность в сфере экологического туризма. Сегодня на оперативном совещании обсудили актуальные финансовые меры поддержки туриндустрии.

«Туризм — важный, привлекательный, быстрорастущий сектор экономики. Помогать нашим предпринимателям и организациям развивать это направление — одна из важнейших задач для региона, ведь только за 2021 году объём платных услуг, оказанных в Мурманской, превысил 3,5 млрд», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что данный объём платных услуг и большой поток туристов даёт основания и возможности развивать инфраструктуру.

«На средства от поступающих налогов мы, в том числе благоустраиваем регион, модернизируем медицину, ремонтируем школы и детские сады. Важно создать качественную, конкурентоспособную среду для приема не только гостей, но и северян», — акцентировал губернатор.

Также Андрей Чибис напомнил, что 2022 год стал в Мурманской области годом экологического туризма.

«Завершён приём заявок на получение субсидии для сферы экологического туризма. Таким образом, до 1 миллиона рублей получат на развитие дела организации, которые ведут деятельность на особо охраняемых природных территориях или внедряют меры экологически ответственного туризма», — рассказал глава региона.

Кроме того, губернатор упомянул об ещё одной существенной мере грантовой поддержки.

«На развитие придорожного сервиса в этом году мы направляем 50 миллионов рублей. 10 проектов-победителей получат до 5 миллионов рублей. Рассчитываю, что эта поддержка позволит трансформировать узловые точки на наших трассах в качественный сервис», — отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис сообщил, что предприниматели и организации могут рассчитывать на федеральные меры поддержки. Мурманская область успешно победила в конкурсе отбора регионов и привлекла более 246 млн рублей на поддержку предпринимательских инициатив в области туризма.

Подробнее о региональных и федеральных мерах поддержки туризма в регионе рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.