Предприниматели из Кировска представляют Мурманскую область на фестивале «Московская весна»

Предприниматели из Кировска представляют Мурманскую область на ежегодном городском фестивале «Московская весна», который проходит с 1 по 11 мая в рамках цикла «Московские сезоны».

Кировчане Екатерина и Георгий Мун — основатели первой сети арктической кухни в России «Арктик Мун» — вошли в пул площадки «Гастрономическая карта России». Они представят гостям фестиваля «Московская весна» в том числе ломоть картофельного хлеба с различными начинками: из мурманской форели, арктической оленины, красной икры; старинный русский суп с двумя видам рыбы; десерт из замороженных северных ягод; лимонад с морошкой.

Фестиваль «Московская весна» проходит с 1 по 11 мая в Год единства народов России, он знакомит посетителей с национальными блюдами и товарами из всех федеральных округов, народным творчеством и национальными играми. Будут организованы мастер-классы, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Подготовлена специальная праздничная программа ко Дню Победы.

Подробная информация о фестивале размещена по ссылке.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, «Московские сезоны» — это цикл городских масштабных публичных мероприятий (ярмарок, выставок, фестивалей, концертов), которые сменяют друг друга на протяжении года. Они стали фирменным знаком Москвы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566896/#&gid=1&pid=1