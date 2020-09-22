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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 15:45

Предприниматели из Мурманской области могут получить грант на создание туристической инфраструктуры

Сделать отдых на природе комфортным и доступным для каждого. Федеральное агентство по туризму объявило о начале приема заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. На реализацию новой меры поддержки выделена федеральная субсидия в размере 1,2 млрд рублей.

Финансирование смогут получить проекты, связанные с созданием и модернизацией инфраструктуры, обеспечением безопасности и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Условия для получения субсидии понятные и простые, с ними можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. Мы уверены, что представители туристического сообщества Мурманской области заинтересуются этим предложением. На Кольском полуострове уникальная природа, которая привлекает десятки тысяч туристов, однако нужна перезагрузка в части инфраструктуры: различные кемпинги, автокемпинги, модульные отели, современные и подходящие под бюджет путешественника», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки можно подать до 8 октября в электронной форме. Подробная информация на сайте.

 

 

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