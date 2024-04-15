Предприниматели из Мурманской области могут получить субсидии из бюджета региона на развитие культурно-познавательного туризма

Сегодня, 15 апреля, стартует приём документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии до 1 млн рублей из областного бюджета субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма.

Цель субсидии – поддержать предпринимателей, которые готовы повышать качество и развивать культурно-познавательный туризм в регионе. Всего из областного бюджета выделено 4 млн рублей.

С помощью субсидии можно обеспечить финансовые затраты при реализации проектов культурно-познавательного туризма, в том числе для оснащения музейных экспозиций, арт-пространств, тематических парков и точек реализации сувенирной продукции.

Подать заявку на конкурс можно до 15 мая 2024 года.

Подробная информация размещена на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области. Также можно обратиться в комитет по телефонам: 8 (8152) 486-917, 8 (8152) 486-018, 8 (8152) 486-275.

Фото: https://gov-murman.ru