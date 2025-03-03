Предприниматели Кольского Заполярья могут арендовать офис на льготных условиях в Мурманске и Апатитах

родолжается прием заявок на конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Принять в нем участие могут как физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), со сроком регистрации не более трех лет, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Аренда офисного рабочего места на льготных условиях позволит начать предпринимательский путь в комфортных условиях, а статус резидента бизнес-инкубатора самозанятым – открыть новые возможности для развития своего бизнеса, бесплатно участвовать в обучающих семинарах, тренингах, выставках, а также пользоваться конференц-залом и переговорными комнатами.

Предоставляемые в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной̆ связью и доступом в интернет. Юридическим лицам при необходимости может быть предоставлен официальный юридический адрес.

Приём заявок на получение офиса открыт до 20 марта на электронной площадке.

Интересующие вопросы можно задать менеджерам по имущественной поддержке по телефонам, электронной почте: в г. Мурманск( 8 8152) 43-29-49 (доб. 203), event@mribi.ru, в г. Апатиты (8 815) 55 6-11-16 (доб. 303), ent@mribi.ru.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/