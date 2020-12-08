Предприниматели, которые до сих пор не возобновили свою деятельность из-за пандемии, получат дополнительные меры поддержки

Предприниматели, которые из-за пандемии COVID-19 до сих пор не возобновили свою деятельность, получат дополнительные меры поддержки от регионального правительства.

«Речь идёт об оказании услуг в организациях культурно-досугового типа, расположенных в торговых центрах и развлекательных комплексах, осуществлении деятельности детских игровых комнат, кинотеатров и кинозалов, которые также располагаются в ТРЦ, аквапарков, аттракционов и других объектов с массовым пребыванием людей», – доложил на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Комплекс мер разработало Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства региона. Получить поддержку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории субъекта до 25 марта 2020 года.

Предусмотрена поддержка по 4 направлениям: компенсация понесенных затрат по уплате коммунальных платежей; компенсация понесенных затрат по уплате арендных платежей; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возобновления деятельности после снятия ограничений.

Максимальный размер субсидии – 1 миллион рублей. С получателями заключат соглашение, в котором предусмотрено обязательство по ведению хозяйственной деятельности в течение года после открытия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в качестве ещё одной меры поддержки предусмотрена возможность микрозайма на сумму 3 миллиона рублей на 3 года под 1% годовых. В настоящее время НМК «ФОРМАП» разрабатывается порядок по кредитному продукту, после чего он будет вынесен на утверждение правления фонда.