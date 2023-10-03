Предприниматели могут использовать бесплатный сервис для поиска заказчика на Цифровой платформе МСП.РФ

Субъекты малого и среднего предпринимательства авторизованные на Цифровой платформе МСП.РФ могут использовать для поиска заказчика и продвижения своей продукции актуальные потребности крупных российских и зарубежных производственных и торговых компаний, размещенные на сервисе, и направить в ответ на них предложение своей продукции. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Производственная кооперация и сбыт».

Сервис, как и весь функционал Цифровой платформы МСП.РФ, доступен пользователям бесплатно.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, субъекты МСП могут откликнуться на конкретный запрос, заполнив анкету поставщика на Цифровой платформе и направив свое предложение в модуле «Стать поставщиком ритейлеров и производителей».

Модуль содержит актуальную информацию о более чем 6 000 запросов производственных и торговых компаний из России и из-за рубежа на покупку комплектующих, сырья, компонентов и другой промышленной продукции, а также непродовольственных товаров.

Сориентироваться поможет поиск нужного запроса по наименованию продукции, коду ОКПД 2 или региону поставки.

Сотрудники Корпорации МСП проконтролируют получение обратной связи от заказчика, а в случае заинтересованности помогут предпринимателям провести предметные переговоры и согласовать условия поставок.

Фото: https://gov-murman.ru