Предприниматели могут воспользоваться льготными условиями, принятыми для плавной адаптации бизнеса к налоговым изменениям

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области напоминает: для плавной адаптации субъектов МСП к налоговым изменениям, вступившим в силу с 2026 года, приняты поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют сохранить доступ к отдельным мерам поддержки. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Так, например, бизнес в сфере общепита на упрощенной системе налогообложения (УСН) освобождён от НДС с 1 апреля и до конца 2026 года. При этом не имеет значение размер средней зарплаты сотрудников в 2025 году. Главное, чтобы доля доходов от основного вида деятельности за 2025 год составляла не менее 70%.

Также предприниматели, применявшие в 2025 году патентную систему налогообложения, которые с 2026 года стали плательщиками НДС на общей или упрощенной системе налогообложения, вправе принять к вычету НДС, уплаченный при покупке товаров, работ или услуг в период работы на патенте в 2025 году. Главное условие, чтобы эти товары, работы или услуги не были использованы при применении патента.

Отдельные поправки коснулись и предпринимателей, которые в декабре 2025 года применяли патентную система налогообложения и утратили в 2026 году это право в связи с тем, что их доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей. Такие предприниматели могут до 1 июня уведомить налоговый орган о переходе на УСН с 1 января 2026 года или сменить при необходимости объект налогообложения по УСН. Таким образом, у бизнеса появилась возможность перейти, например, с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы». Это касается бизнеса, который совмещал в 2025 году общий режим и патент (ОСН и ПСН), и тех, кто перешел с ПСН на УСН с начала 2026 года.

Изменения коснулись и уплаты страховых взносов. Так, для выполнения условия о 70-процентной доле доходов и применения пониженных тарифов МСП теперь вправе суммировать выручку по всем видам деятельности, попадающим под льготу.