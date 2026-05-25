Ищущих работу северян и бизнесменов приглашают на мероприятие «Карьера. Мурманск. Регион»ДОСТАВКА ГРУЗОВ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.05.26 17:30

Предприниматели могут воспользоваться льготными условиями, принятыми для плавной адаптации бизнеса к налоговым изменениям

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области напоминает: для плавной адаптации субъектов МСП к налоговым изменениям, вступившим в силу с 2026 года, приняты поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют сохранить доступ к отдельным мерам поддержки. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Так, например, бизнес в сфере общепита на упрощенной системе налогообложения (УСН) освобождён от НДС с 1 апреля и до конца 2026 года. При этом не имеет значение размер средней зарплаты сотрудников в 2025 году. Главное, чтобы доля доходов от основного вида деятельности за 2025 год составляла не менее 70%.

Также предприниматели, применявшие в 2025 году патентную систему налогообложения, которые с 2026 года стали плательщиками НДС на общей или упрощенной системе налогообложения, вправе принять к вычету НДС, уплаченный при покупке товаров, работ или услуг в период работы на патенте в 2025 году. Главное условие, чтобы эти товары, работы или услуги не были использованы при применении патента.

Отдельные поправки коснулись и предпринимателей, которые в декабре 2025 года применяли патентную система налогообложения и утратили в 2026 году это право в связи с тем, что их доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей. Такие предприниматели могут до 1 июня уведомить налоговый орган о переходе на УСН с 1 января 2026 года или сменить при необходимости объект налогообложения по УСН. Таким образом, у бизнеса появилась возможность перейти, например, с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы». Это касается бизнеса, который совмещал в 2025 году общий режим и патент (ОСН и ПСН), и тех, кто перешел с ПСН на УСН с начала 2026 года.

Изменения коснулись и уплаты страховых взносов. Так, для выполнения условия о 70-процентной доле доходов и применения пониженных тарифов МСП теперь вправе суммировать выручку по всем видам деятельности, попадающим под льготу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Курс евро скаканул вверх на 2,9 рубля, доллар вырос почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на сложности с обратной связью от управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять