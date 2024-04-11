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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 17:00

Предприниматели Мурманской области могут использовать бесплатный сервис для расширения рынков сбыта своей продукции и услуг

Сервис «Производственная кооперация и сбыт» предоставляет малому бизнесу прямой доступ к актуальным потребностям крупных компаний с возможностью предложить им свои услуги или продукцию, получить оперативную обратную связь и сопровождение в переговорах с потенциальными заказчиками. Более 1600 предпринимателей по всей России уже воспользовались цифровой платформой МСП.РФ для расширения рынков сбыта своей продукции и услуг.

На сегодняшний день на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Стать поставщиком ритейлеров и производителей» сервиса «Производственная кооперация и сбыт» размещено более 10,7 тысячи номенклатурных позиций потребностей в промышленной продукции и непродовольственных товарах от более чем 300 частных российских и иностранных заказчиков, готовых закупать продукцию у малого и среднего бизнеса.

Здесь субъекты малого и среднего предпринимательства, авторизованные на цифровой платформе МСП.РФ, могут найти потребности на ту продукцию, которую производит предприятие, ознакомиться с требованиями, объёмами поставки и иными условиями, а также предложить свою продукцию потенциальным заказчикам.

Проверить наличие потребности крупных компаний в производимой продукции можно в разделе «Стать поставщиком ритейлеров и производителей» по наименованию товара, коду ОКПД2 или региону поставки.

Сервис, как и весь функционал Цифровой платформы МСП.РФ, доступен пользователям бесплатно.

По вопросам использования сервиса можно обратиться в Корпорацию МСП: b2b@corpmsp.ru, 8 (800) 100-1-100 голосовое меню 0_1_233.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, цифровая платформа МСП.РФ – это государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она обеспечивает онлайн-доступ к мерам поддержки, предоставляет государственные и бизнес-сервисы.

Работа ведётся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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